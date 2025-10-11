В Испании раскритиковали лауреата Нобелевской премии мира

Генсек испанской левой партии Podemos Ионе Беларра выразила несогласие с результатами присуждения Нобелевской премии мира в этой году, отметив, что теперь её вручают «путчистам и военным преступникам».

Об этом она написала в соцсети Х.

«Нобелевскую премию мира сейчас получают путчисты и военные преступники», — говорится в публикации.

При этом Беларра выразила мнение, что в последние годы уровень доверия к международным институтам снижается.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Награду присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Мачадо.