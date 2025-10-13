Трамп ожидает, что его визит на Ближний Восток пройдет «потрясающе»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что для него большая честь быть вовлечённым в мирный процесс на Ближнем Востоке. Об этом он сказал журналистам перед вылетом.

«Для меня большая честь быть частью этого. Мы потрясающе проведём время — это будет нечто, чего никогда раньше не происходило», — цитирует его РИА Новости.

Как напомнил Telegram-канал RT, корреспондент Axios Барак Равид сообщал, что вместе с Трампом на Ближний Восток отправятся главы Госдепа, Пентагона, ЦРУ, а также председатель комитета начальников штабов ВС США.

Ранее президент Соединённых Штатов поблагодарил российского лидера Владимира Путина за его слова о том, что хозяин Белого дома многое делает для разрешения кризисов, которые длятся десятилетиями.