СМИ рассказали о «послании Бога» для Трампа

Фотография президента США Дональда Трампа с «дьявольскими рогами» стала расцениваться многими как якобы «предупреждение Бога».

Об этом пишет газета Irish Star.

«Фотография президента Дональда Трампа , на которой он выглядит так, будто из его головы торчат «дьявольские рога», стала поводом для множества шуток в интернете, некоторые называют ее «предупреждением от Бога»», — говорится в сообщении издания.

Фотография была сделана во время заседания Кабинета министров в четверг, и на ней изображен Трамп, сидящий перед зажженной лампой в виде золотого орла , что создает иллюзию наличия рогов на голове.

Фотожурналисту и бывшему фотографу ВМС США Джиму Уотсону удалось сделать этот необычный снимок, пишет газета.

Трамп в сентябре призвал сторонников пожертвовать $15, чтобы он смог «попасть в рай».

Трамп заявил, что в Китае происходят «очень странные вещи»

Трамп напомнил, что в прошлом году на него было совершено покушение, и «пуля пробила его кожу». По его словам, его «триумфальное» возвращение в Белый дом не должно было состояться. Однако он верит, что Бог спас его для того, чтобы он «снова сделал Америку великой».