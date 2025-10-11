Названа причина агрессии лидеров ЕС в адрес России
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что агрессивная риторика европейских политиков в адрес России зачастую служит инструментом укрепления их властных позиций внутри Евросоюза.
По его мнению, тезисы о российской угрозе и необходимости жёсткого противодействия используются для централизации власти в структурах ЕС.
В качестве примера эксперт привёл текущее противостояние между председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, объяснив его стремлением Берлина усилить своё влияние в Европе, что объективно ослабляет позиции руководства Евросоюза.
Ранее сообщалось, что Макрон сделал неожиданное кадровое назначение.