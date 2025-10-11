Удары США по судам у берегов Венесуэлы назвали внесудебными расправами

Атаки США по судам у побережья Венесуэлы являются внесудебной расправой. Об этом заявил постоянный представитель Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада, передает РИА Новости.

"Это не самооборона. Это внесудебные расправы", - сказал он во время заседания СБ ООН.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает президента Венесуэлы Николаса Мадуро как фактического босса двух крупных организованных преступных группировок, ответственных за контрабанду наркотиков и насилие в США.

Этими группировками являются "Картель Солнц" и организация "Трен-де-Арагуа". Американские военные готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями.

