Трамп поздравил Мачадо с присуждением Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп позвонил лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо, чтобы поздравить ее с вручением Нобелевской премии мира. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

© Global look

По словам собеседника издания, первый разговор между Трампом и Мачадо прошел хорошо и был содержательным. В публикации в социальных сетях Мачадо посвятила награду президенту США и народу Венесуэлы. Она высоко оценила «решительную поддержку» Трампа. В свою очередь глава Белого дома опубликовал ее заявление в своем аккаунте.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии. Он напомнил, что были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, «которые для мира ничего не сделали».