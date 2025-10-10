Лекорню вновь назначен премьер-министром Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром страны. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

© Global look

Напомним, что Лекорню подал в отставку 6 октября. На посту премьера он пробыл 27 дней, что является самым коротким сроком для данной должности в новейшей истории Франции. Лекорню был седьмым премьером при Макроне. Его отставка ввергла Францию в политический кризис.

«Макрон назначил господина Лекорню премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — говорится в тексте.

Других подробностей в Елисейском дворце не привели.

Сам Лекорню, комментируя назначение, заявил, что «принял на себя из чувства долга миссию», возложенную на него Макроном. Он пообещал «положить конец политическому кризису, который раздражает французов, и нестабильности в стране, причиняющей вред имиджу и интересам республики».