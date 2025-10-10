Трамп во время визита в Египет намерен провести саммит по сектору Газа

Президент США Дональд Трамп во время визита в Египет на следующей неделе планирует провести саммит с мировыми лидерами по вопросу сектора Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

По данным источников портала, саммит организовывается президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, который уже связался с некоторыми лидерами арабских и европейских стран. Ожидается, что в нем будут участвовать лидеры или главы внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Британии, Италии, Катара, ОАЭ, Иордании, Турции и Саудовской Аравии.

По информации американского чиновника, участие премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не ожидается.