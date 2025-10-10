Предсказано грозное последствие блэкаутов на Украине

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что блэкауты могут спровоцировать «социальный взрыв» на Украине. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По мнению Килинкарова, причиной блэкаутов стала политика Киева, которая приводит к эскалации конфликта с Россией. Из-за этого, как считает бывший политик, в какой-то момент Украина может остаться «без света, тепла, воды и канализации».

«Вы же понимаете, что одно дело держать в кулаке народ, у которого есть свет, газ, тепло и дискотеки, а другое дело, когда этого нет. Это две разные совершенно ситуации», — заявил он.

Килинкаров также добавил, что сейчас украинцы не реагируют на блэкауты, потому что «не могут сориентироваться».

«Представьте, вы живете в квартире, выключили свет, все друг у друга спрашивают, разговоры ведутся на бытовом уровне. Никто пока ничего не понимает. Я думаю, власть сама еще пока не до конца понимает, как выходить из этой ситуации», — заявил Килинкаров.

Ранее Киев призвал украинцев готовиться к блэкаутам.