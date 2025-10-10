В Киеве неожиданно заявили о готовности немедленно прекратить огонь

Спикер МИД Украины Георгий Тихий предложил установить временное олимпийское перемирие на время Игр-2026. Об этом сообщает РБК.

По словам Тихого, Украина поддерживает идею о перемирии во время зимней Олимпиады-2026 — ранее с такой инициативой выступил глава итальянского МИД. При этом, Тихий также добавил, что Киев готов установить перемирие уже сейчас.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянском Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года. Традиция олимпийского перемирия берет свое начало из VIII века до н.э., и стала одним из символов Олимпийских игр. В 1992 году Международный олимпийский комитет возродил эту традицию.

Ранее Италия предложила ООН объявить всеобщее перемирие на время Олимпиады 2026 года.