Зеленский захотел получить от США не только Tоmahawk

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским лидером Дональдом Трампом поставки реактивных систем залпового огня HIMARS и ракет ATACMS. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на BBC.

«Мы разговаривали с президентом Трампом во время нашей встречи в Нью-Йорке не только о Tоmahawk. Мы говорили о HIMARS, и я упомянул об ATACMS», — подчеркнул он.

Отмечается, что ответ Трампа украинский лидер не привел.

Путин назвал ответ на передачу «Томагавков» Киеву

Ранее газета The Washington Post написала, что возможная передача Киеву ракет Tomahawk «ознаменует собой существенный сдвиг» в политике президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев и Вашингтон продолжают обсуждение поставок крылатых ракет.