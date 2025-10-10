Зеленский связал успех российских атак с погодными условиями

Количество отраженных атак снизилось из-за погодных условий. Так президент Украины Владимир Зеленский объяснил успех российских ударов, его слова передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«Из-за погодных условий отражение атак уменьшилось на 20-30 процентов», — заявил он.

В ночь на 10 октября Вооруженные силы (ВС) России совершили массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В том числе в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей Киева приготовиться к новому удару. Он назвал эту атаку российских войск одной из самых тяжелых по последствиям.