Белый дом приступил к сокращению федеральных служащих

Администрация президента США Дональда Трампа начала анонсированные ранее сокращения федеральных служащих в связи с продолжающимся шатдауном американского правительства. Об этом заявил директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут, передает РИА Новости.

Напомним, что в начале октября деятельность федерального правительства Соединенных Штатов была частично приостановлена из-за отсутствия финансирования. Шатдаун произошел из-за того, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли достичь договоренностей по ряду статей расходов. Это стало уже 22-м шатдауном в истории США и четвертым при президенте Дональде Трампе. На фоне происходящего американский глава объявил, что может использовать период перерыва для массовых сокращений федеральных служащих и выплат.

«Сокращения рабочей силы начались», — заявил Воут.

Ранее сообщалось, что группа конгрессменов от Республиканской партии предупредила Белый дом о возможном падении рейтинга Трампа из-за планируемых сокращений во время шатдауна. Они «негласно посоветовали» президенту США не проводить массовых увольнений.