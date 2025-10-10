Мелания Трамп поговорила с Путиным

Первая леди США Мелания Трамп обсудила с президентом России Владимиром Путиным возвращение украинских детей домой. Об этом сообщает агентство The Associated Press (AP).

«Мы договорились сотрудничать друг с другом на благо всех людей, вовлеченных в эту войну», — подчеркнула супруга американского лидера.

Ранее стало известно, что Путин ответил на письмо Мелании Трамп о якобы похищенных украинских детях. По словам супруги американского лидера, теперь появился «открытый канал коммуникации» по вопросу возвращения украинских детей.