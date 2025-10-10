FT: Нобелевский институт расследует утечку имени лауреата премии мира
Норвежский нобелевский институт расследует возможную утечку имени лауреата премии мира. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
По ее информации, причиной стало резкое увеличение онлайн-ставок в пользу оппозиционного экс-депутата венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо всего за несколько часов до объявления ее лауреатом 2025 года. Нобелевский институт подтвердил сообщения норвежских СМИ о том, что он принялся за расследование этого вопроса.
Отмечается, что коэффициент Мачадо на одном из крупнейших в мире рынков прогнозов Polymarket за день до объявления результатов составлял 3,7%, но всего за несколько минут подскочил до 31,5%. FT также указывает, что ни СМИ, ни эксперты не считали Мачадо "фавориткой" на получение премии до момента оглашения победителя.
На Нобелевскую премию мира 2025 года были номинированы 338 кандидатов - 244 физических лиц и 94 организации. Среди них, как сообщали СМИ, президент США Дональд Трамп, шведская активистка Грета Тунберг, Всемирная организация здравоохранения, генсек ООН Антониу Гутерриш.
Церемония вручения премии пройдет в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году составит 11 млн крон ($1,17 млн).
Нобелевская неделя началась 6 октября. Ужа стали известны лауреаты премии в области медицины, физики, химии и литературы.