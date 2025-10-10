Лукашенко назвал глупостью решение не давать Нобелевскую премию мира Трампу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «полной глупостью» решение не давать Нобелевскую премию мира главе США Дональду Трампу. Его слова приводит «Белта».

По мнению Лукашенко, Трамп заслужил Нобелевскую премию мира «по всем причинам». В частности, президент Белоруссии указал, что американский глава немало сделал для мира, тогда как Нобелевский комитет оказал «очень плохую услугу» самому мирному процессу в разных точках мира.

Также Лукашенко отметил, что в последнее время Нобелевская премия мира присуждалась «вообще лишь бы кому». В качестве примера он привел 44-го президента США Барака Обаму, который, по словам белорусского главы, «вообще ничего не сделал, стал президентом — получил эту премию».

«Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать. Абсолютно убежден, что со всех позиций и особенно на перспективу, чтобы президента США а привязать этой Нобелевской премии к процессу мирному, надо было ему давать эту премию. Это близорукое решение, вообще непонятно какое решение. Это так, экспромт», — сказал Лукашенко.

В заключение он допустил, что «Трамп может обидеться».

Напомним, что Нобелевскую премию мира в 2025 году получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле».