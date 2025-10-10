Зеленский: Украине скоро передадут замороженные активы

Вопрос о направлении Киеву российских активов, замороженных в западных странах, близок к разрешению. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

Соответствующее заявление он сделал по итогам совещания по международной работе с начала года и задач на следующие три месяца.

«Приближаемся к решению по активам, и я благодарю всех, кто помогает. Это абсолютно справедливо», — написал Зеленский.

В сентябре канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предложением предоставить Украине «репарационный» кредит, финансируемый из заблокированных активов России. Он призвал «применить действенный рычаг, который разрушит циничную игру российского президента». Это идея заинтересовала Киев, при этом некоторые европейские страны выступили против.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов.