Ле Пен возмутило поведение Макрона

Поведение президента Франции Эммануэля Макрона на фоне политического кризиса противоречит принципам демократии. Об этом заявила лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает РИА Новости.

Ранее политик призвала распустить Национальное собрание и организовать досрочные выборы после отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню.

«Спектакль удручающий. Политические партии готовы пойти на любые компромиссы, чтобы избежать досрочных выборов. Бояться суда избирателей значит отрекаться от демократии. Выборы — это основа нашей Республики, а не угроза, которую стоит избегать», — сказала Ле Пен.

Напомним, что Лекорню подал в отставку 6 октября. На посту премьера он пробыл 27 дней, что является самым коротким сроком для данной должности в новейшей истории Франции. Лекорню был седьмым премьером при Макроне. Его отставка ввергла Францию в политический кризис.