Каллас рассказала, чем раздражает чиновников в США

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что ее прямолинейный стиль вызывает недовольство, в том числе среди американских чиновников.

Ранее журнал Foreign Policy, ссылаясь на европейских дипломатов, писал, что Каллас считают слишком откровенной и ждут от нее большей сдержанности. По данным издания, привычка главного евродипломата "говорить то, что у нее на уме" осложнила отношения с администрацией президента США Дональда Трампа и вызвала раздражение у таких держав, как Индия и Китай.

"Это, безусловно, кого-то раздражает, но времена такие, что мы не можем по-другому", - заявила Каллас, передает телерадиокомпания ERR.

Издание Politico 18 сентября со ссылкой на источник в Брюсселе отметило, что в руководстве ЕС нарастает недовольство Каллас из-за ее резкой риторики в отношении России и недостаточно активной позиции по конфликту в секторе Газа. Кроме того, подчеркивалась напряженность в ее отношениях с некоторыми коллегами, включая председателя Евросовета Антониу Кошту.