Трамп передумал встречаться с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Южной Корее, но не уверен, что она состоится. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, я ее [встречу] не отменил. Но я не знаю, будет ли она. Но все равно я там буду. Так что, я полагаю, мы можем ее провести", - поделился Трамп.

11 октября Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Вашингтон с 1 ноября или раньше введет 100% пошлину на товары из Китая сверх того уровня, который Пекин платит сейчас. 10 октября американский лидер заявил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, "похоже, больше не имеет смысла".

Трамп также назвал решение Китая по редкоземельным элементам "враждебным шагом". По его словам, Пекин рассылает письма странам по всему миру о том, что хочет ввести экспортный контроль на все элементы продукции, связанные с редкоземельными металлами.