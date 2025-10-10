Евросоюз захотел ужесточить визовую политику и готовит более строгие визовые правила в отношении третьих стран. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на проект Еврокомиссии (ЕК).

© Lenta.ru

В документе говорится, что выдача виз будет более тесно связана с уровнем сотрудничества в сфере миграции. Так, ЕК сможет приостанавливать или отменять действие виз для граждан стран, отношения с которыми «серьезно ухудшились».

Кроме того, в проекте предусмотрена выдача десятилетних многократных шенгенских виз для «добросовестных» путешественников. Однако сумма, которая будет выделена на эту инициативу, в документе не указана.

Ранее стало известно, что Евросоюз не намерен вводить ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России в рамках 19-го пакета санкций. При этом рассматривается возможность ограничить передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны.