Киев призвал украинцев готовиться к блэкаутам

Минцифры Украины обратилось к гражданам страны с призывом готовиться к блэкаутам. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщили в ведомстве, на Украине могут начаться блэкауты. При этом, в некоторых регионах уже начались веерные отключения света.

«Украинцы, подготовьтесь и вы к блэкаутам», — сказано в сообщении ведомства.

Причина проблем с электричеством не называется. Граждан Украины призывают соблюдать спокойствие, а при отключениях света действовать по инструкции.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о массовых отключениях света на Украине.