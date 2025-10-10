Кличко призвал киевлян собрать вещи

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы собрать вещи первой необходимости ввиду прогнозируемой новой атаки на город в ближайшие дни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

«В ближайшие дни прогнозируют новую атаку. Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи», — написал глава города.

Кличко добавил, что на Украине введены экстренные отключения электричества в большинстве областей страны, а Киев пережил одну из самых сложных по результатам атак.

Критическая ситуация с энергоснабжением сложилась на Украине после массированного удара Вооруженных сил России. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью.

В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины.

Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам России, когда 5 октября обстрелам со стороны украинской армии подверглась Белгородская область. Тогда в Белгородском районе региона из-за повреждения объектов энергетики без электричества остались около 40 тыс. человек. К следующему дню проблемы сохранялись для 5,4 тыс. жителей в 24 населенных пунктах региона.