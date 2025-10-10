Мадуро предложил передать США природные ресурсы Венесуэлы

Венесуэльский лидер Николас Мадуро предложил передать американским компаниям большую часть углеводородов и полезных ископаемых Венесуэлы для урегулирования конфликта. Об этом сообщает газета The New York Times.

© m24.ru

Взамен американская сторона должна ослабить давление, которое оказывается на республику. Однако Белый дом не захотел вести переговоры с Венесуэлой на условиях, предусматривающих гарантии политического будущего Мадуро.

Издание указывает, что американская сторона на протяжении долгого времени придерживается жесткого подхода в отношениях с Венесуэлой, критикуя президента и обвиняя его правительство в причастности к наркотрафику. В результате это привело к тому, что Штаты начали взрывать корабли, подозреваемые в контрабанде наркотиков.

США все ближе подходят к военному вторжению в Венесуэлу

Ранее Мадуро заявил, что Вашингтон угрожает Венесуэле войной, а также пытается захватить ее природные богатства и установить марионеточное правительство. По его словам, сейчас страна сталкивается с угрозой войны в Карибском бассейне.

Спустя время Мадуро подписал указ о введении режима внешней угрозы, который предусматривает особые полномочия для главы государства в случае внешней агрессии. Такая мера была предпринята в связи с тем, что Штаты не раз использовали свои силы для уничтожения катеров, на которых якобы перевозились наркотики.