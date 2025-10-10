Украинский конфликт близится к завершению. Об этом заявил в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Полагаю, конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и все рушится. Очевидно, что в Европе сейчас нарастает отчаяние, ведь европейские элиты поставили на этот конфликт все», — отметил он.

При этом Джонсон не исключил, что европейские лидеры в настоящее время готовы к эскалации в надежде либо продолжить войну и победить Россию, либо втянуть обратно в конфликт США.

Путин назвал начало СВО верным решением

До этого экс-аналитик ЦРУ заявлял, что Североатлантический альянс в своем нынешнем виде не способен противостоять ВС РФ. По его словам, не нужно заблуждаться, будто сегодня военная машина НАТО соответствует образцам 1982 года. Ее не существует, и вся надежда европейских членов военного блока сосредоточена на потенциальной поддержке в лице США.