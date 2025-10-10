Бывший премьер Великобритании Сунак нашел новую работу

Риши Сунак, ранее занимавший пост премьер-министра Соединенного Королевства, заявил о своем намерении сотрудничать с технологическим гигантом Microsoft и перспективной компанией Anthropic, специализирующейся на искусственном интеллекте.

© Global look

В его задачи войдет консультирование по вопросам стратегического планирования, анализа макроэкономической ситуации и геополитических тенденций.

Все заработанные средства от данной деятельности Сунак планирует направлять в благотворительный фонд The Richmond Project, учрежденный им совместно с супругой. Таким образом, экс-премьер намерен использовать свой опыт и знания для поддержки общественно полезных инициатив.