Стало известно об одной личной гарантии Трампа

Президент США Дональд Трамп дал личную гарантию, что Израиль не возобновит военную операцию в секторе Газа после заключения соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

«Когда переговоры по мирному соглашению в Газе приближались к завершению, президент Трамп дал личную гарантию, что не позволит Израилю отказаться от него и возобновить войну», — пишет издание.

Опрошенные журналистами чиновники рассказали, что гарантии Трампа включают создание военной оперативной группы под руководством США, задачами которой будет контроль за соблюдением перемирия и реагирование на любые нарушения. По словам источников, именно заверения американского лидера стали ключевым фактором, убедившим ХАМАС принять условия соглашения.

Ранее президент США объявил о подписании представителями Израиля и ХАМАС первой части предложенного им мирного плана. По словам Трампа, соглашение подразумевает отвод израильских войск на согласованные рубежи и скорейшее освобождение удерживаемых в анклаве заложников.