Сикорский: Польша готова предоставить Украине энергетическую помощь

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша готова предоставить Украине энергетическую помощь, в том числе доступ к своему терминалу СПГ.

© Global look

Его слова передаёт польское агентство WNP.

«Мы уже думаем, как поддержать Украину... Конечно, наш терминал СПГ в Свиноуйсьце в вашем распоряжении», — сказал он.

Среди других вариантов поддержки Сикорский отметил предоставление Киеву генераторов, а также экстренные поставки электроэнергии и ускоренное строительство электроэнергетических соединений между Украиной и Польшей.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе с RT, что удары по объектам украинской газово-энергетической инфраструктуры, которая обсуживает интересы ВСУ, могут повлиять на газоснабжение потребителей и прохождение отопительного сезона.