Что известно о желании Кейт Миддлтон отречься от титула

Кейт Миддлтон стала принцессой Уэльской после смерти Елизаветы II. Ее предшественница Камилла Паркер-Боулз не пользовалась этим титулом, истинной принцессой Уэльской для британцев почти 20 лет оставалась Диана.

Потому все еще появляются слухи, что Кейт тяготит новый титул, мол, за три года она так и не привыкла, что теперь ее зовут так, как когда-то называли маму принца Уильяма. Хорошо знакомый с Миддлтон человек рассказал, что до сих пор Кэтрин подумывает отречься от титула.

История Миддлтон настолько же сказочная, насколько и драматичная. Десять лет ей пришлось ожидать предложения руки и сердца от своего возлюбленного принца и даже пережить расставание по телефону. В то время как Кейт рыдала дома на плече у мамы Кэрол, Уильям пьяный кричал в одном из баров о своей свободе.

Но паре удалось преодолеть все трудности на пути к счастью. Взявшийся за ум Уильям женился на положительной со всех сторон Миддлтон, после чего они уже вместе занялись исполнением королевских обязанностей. Кэтрин еще в то время столкнулась с давлением со стороны общества.

После помолвки у Миддлтон спросили, не боится ли она идти по пути принцессы Дианы, чей брак был несчастен, а гибель страшной. И Кейт не стала скрывать, что ее пугают сравнения со ставшей легендой покойной свекровью. Тогда Уильям защитил невесту:

"Никто не пытается занять место моей матери. Речь идет о том, чтобы самому строить свое будущее и свою судьбу, и Кейт с этим отлично справится".

Миддлтон до сих пор старается соблюдать грань — с уважением относиться к свекрови и иногда в костюмах делать отсылки к ней, но при этом ни в коем случае не подражать.

"Дошло до того, что она почувствовала, что может последовать примеру Камиллы, отказавшись называться Ее Королевским Высочеством принцессой Уэльской", — пишет в новой книге "Кэтрин, принцесса Уэльская: биография будущей королевы" королевский эксперт Роберт Джобсон.

При этом жена младшего сына Дианы, как отмечает биограф, готова отдать душу дьяволу за титул принцессы Уэльской. После поездки Меган в Париж ни у кого не осталось сомнений — она пытается стать второй Дианой.