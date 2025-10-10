Пока вы не уснули: тяжелый удар для Трампа и ответ Путина на угрозы Зеленского

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Решение Нобелевского комитета по премии мира назвали тяжелым ударом для Трампа

Решение Нобелевского комитета присудить премию мира лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо, а не претендовавшему на нее Дональду Трампу – это серьезный удар по самолюбию президента США, который отразится на его политике. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Алексей Мухин.

Путин назвал угрозы Зеленского бить по Москве "формой понтажа"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского бить по Москве ракетами Tomahawk являются "формой понтажа".

Так российский лидер отреагировал на вопросы представителей СМИ в ходе пресс-конференции в Душанбе. В частности журналист, задавая вопрос, оговорился и спросил, не использует ли Зеленский, угрожая бить ракетами Tomahawk, некую форму "понтажа… шантажа".

Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной

Польша не будет сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО.

Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в ходе визита во Львов, сообщает украинский телеканал «Новости. Live».

«В НАТО действует интегрированная система противовоздушной обороны, и такие решения должны быть решениями всего НАТО, а не только лишь Польши», — сказал дипломат.

Немецкий концерн продаст Украине 35 ПВО на деньги России

© Boevaya mashina / Wikimedia

Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall передаст Киеву большое количество систем противовоздушной обороны (ПВО) Skyranger 35, созданных на базе танка Leopard 1. Об этом сообщается на сайте компании.

Поставки профинансированы одной из стран ЕС, средства получены из доходов от размещения замороженных российских активов. Стоимость заказа не разглашается, однако, как отмечается в пресс-релизе, речь идет о трехзначной цифре в миллионах евро. Производство и настройку систем осуществит филиал Rheinmetall в Риме.

Объявлено о применении трехтонной бомбы в зоне СВО

Пункты временной дислокации и управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись удару трехтонной фугасной авиационной бомбы (ФАБ) и высокоточной ракеты в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram объявило Министерство обороны (МО) России.

По сообщению оборонного ведомства, позиции ВСУ были оборудованы в населенных пунктах Вишневое и Богуславка.

«Командованием было принято решение о нанесении ударов с применением авиабомбы ФАБ-3000 и авиаракеты ЛМУР Х-39», — рассказали в МО.

На Западе сделали признание после слов Меркель о России

© Moritz Frankenberg/dpa/TACC

Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о причинах конфликта России и Украины говорит о лицемерии Запада. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

«Рассказ Меркель придает убедительности аргументам о том, что Запад не использовал все дипломатические средства для предотвращения войны», — говорится в сообщении издания.

Приближающийся к Земле межзвездный гость может быть "троянским конем"

© shedevrum.ai

Американский ученый предупредил, что приближающийся к Земле межзвездный гость может быть "троянским конем", когда технологический объект маскируется под комету. Профессор Гарварда, который наблюдал за объектом 3I/ATLAS с момента его обнаружения в июле, заявил в среду, что существует от 30 до 40 процентов вероятности того, что объект "не имеет полностью естественного происхождения".

Ави Леб признал, что его мнение может измениться после поступления новых данных в течение следующих нескольких месяцев, включая наблюдения в следующем месяце с космического аппарата на пути к Юпитеру и когда 3I/ATLAS приблизится к Земле на 167 миль в декабре.

Столкновение крупного астероида с Луной попало на видео

© NASA

В Сети набирают популярность снятые астрономами кадры столкновения падения крупного астероида на Луну.

Уникальность момента в том, что столкновение произошло днем и потому его удалось зафиксировать.

Наш спутник не имеет атмосферы и попавшие в сферу его притяжения небесные тела не сгорают, а долетают до поверхности в первозданном виде. С другой стороны, в темное время их траекторию невозможно отследить как раз из-за отсутствия атмосферы. Падающие на Землю метеориты разогреваются от трения о воздух и становятся видны.

Юрист Джигана прокомментировала его развод с Самойловой

Рэпер Джиган вышел в свет после разрыва с Оксаной Самойловой и обматерил журналистов. Об этом сообщает StarHit.

9 октября в СМИ появилась новость о разводе Оксаны Самойловой и Джигана после 13 лет брака. В тот же день рэпер пришел на светскую вечеринку и спел песню, посвященную жене. Когда журналисты попытались задать вопрос о расставании, Джиган резко отреагировал, обматерив их.

Также на мероприятии присутствовала юрист Джигана. Галина Атаманова заявила, что шокирована разводом пары. По словам юриста, супруги все еще вместе и, вероятно, смогут избежать расставания.

Российская чемпионка Лебедева сменила спортивное гражданство

Российская батутистка Яна Лебедева сменила спортивное гражданство — теперь она выступает за Беларусь. Об этом сообщила Международная федерация гимнастики (FIG) на своем официальном сайте.

Лебедева сменила российское спортивное гражданство на белорусское. Исполком FIG, заседание которого проходит в Лаосе, одобрил переход 23-летней спортсменки.

