Решение Нобелевского комитета по премии мира назвали тяжелым ударом для Трампа

Решение Нобелевского комитета присудить премию мира лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо, а не претендовавшему на нее Дональду Трампу – это серьезный удар по самолюбию президента США, который отразится на его политике. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Алексей Мухин.

Сегодняшнее решение Нобелевского комитета по премии мира – это серьезное психологическое испытание для Трампа и тяжелый удар по его самолюбию, после которого в его политике могут произойти изменения, причем изменения не в лучшую сторону… Теперь мы посмотрим, насколько долговременным является перемирие в Газе, ведь спешка с его заключением была связана именно с желанием Трампа получить награду. После решения Нобелевского комитета не присуждать премию Трампу [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху и лидеры ХАМАС, по сути, на год освобождены от обязанности делать что-то приятное президенту США. Так что мы еще посмотрим, как обернется ситуация в поле - будут ли они исполнять соглашение о перемирии. Алексей Мухин Глава Центра политической информации

Неудача с получением Нобелевской премии также отразится на работе американского президента по урегулированию украинского конфликта, добавил эксперт.

«Принятое сегодня решение – это сильная демотивация для Трампа. Полагаю, теперь он будет более раздираем противоречиями и более подвижен в своей политике. Он начнет выступать на стороне того, кто будет предлагать ему более выгодные условия. При этом для России это неплохо, ведь, очевидно, Вашингтону сейчас гораздо выгоднее дружить с Москвой, а не враждовать. Взять хотя бы ситуацию с Китаем. Если США сейчас окончательно толкнут Россию в объятия Китая, то в результате они проиграют противостояние вокруг Тайваня», - отметил эксперт.

В обозримой перспективе Трамп сосредоточится на решении внутренних проблем США, а не на мировой повестке, считает Мухин.

«У Трампа внутри страны фактически начинается революция, в некоторых американских штатах уже фактически идет война, поэтому он просто должен переключиться на внутреннюю политику», - сказал политолог.

Решение о присуждении Нобелевской премии мира венесуэльскому оппозиционеру, а не президенту США Дональду Трампу, говорит о ее политизированности. Об этом ранее заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг.