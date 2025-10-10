В США рассказали о сигнале Путина Западу
Украина потеряна для Запада. Об этом заявил журналист Билл Понтон в статье для издания American Thinker (AT), базирующегося в США.
Журналист рассказал, что с самого начала конфликта на Украине президент России Владимир Путин посылал западным странам четкий сигнал, что любые попытки расширения влияния НАТО на восток встретят решительный ответ.
«Украина потеряна для Запада», — также написал журналист.
Ранее американский журнал National Interest раскрыл план президента Украины Владимира Зеленского относительно ракет Tomahawk. Утверждалось, что политик хочет вовлечь в конфликт НАТО.