Нобелевскую премию мира 10 октября присудили лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы». Зарубежные СМИ уверены, что это разозлит президента США Дональда Трампа.

© Jeampier Arguinzones/dpa/TACC

Претензия Трампа на премию изначально была рискованной, учитывая, что срок подачи заявок истекал 1 февраля, всего через несколько недель после начала его второго срока, пишет The Hill. Это произошло до того, как он предпринял важные шаги по урегулированию «семи войн за семь месяцев».

Решение оставить его без награды, несомненно, станет дополнительным поводом для недовольства Трампа, который давно критиковал Нобелевский комитет за то, что тот изначально не принял во внимание его Авраамовы соглашения. Соглашения Авраама предусматривают нормализацию отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.

Пятничное награждение состоялось вскоре после того, как Трамп объявил, что ему удалось добиться прекращения огня в секторе Газа, подчеркивает Independent. Если бы Трамп победил, он стал бы пятым американским президентом, получившим эту премию, после Теодора Рузвельта (1906), Вудро Вильсона (1919), Джимми Картера (2002) и, что самое важное, Барака Обамы (2009).

Комитет заявил, что Обаме вручили премию в первый год его пребывания у власти за «исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами».

Считается, что Трамп долгое время завидовал популярности Обамы, и многие указывают, что Обама высмеял Трампа на ужине корреспондентов Белого дома в апреле 2011 года из-за его теорий заговора. Некоторые считают, что именно из-за этих насмешек Трамп впервые баллотировался в президенты.

Во время своей предвыборной кампании Трамп несколько раз ошибочно называл Джо Байдена именем Обамы, однажды даже заявив, что победил Обаму в 2016 году. Трамп также утверждал, что он здоровее Обамы.

Однако в январе, после того как Мачадо силой задержали во время протеста, Трамп выразил ей свою поддержку. Он назвал её «активисткой демократии» и «борцом за свободу», которой нельзя причинять вред, напоминает The Guardian. Возможно, вручение премии именно ей смягчит ярость американского лидера.