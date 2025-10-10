Разгадана тайна самого известного портрета Марии-Антуанетты 1762 года

Исследователь французской литературы в Оксфордском университете Катриона Сет смогла раскрыть тайну, которая крылась за известным портретом последнего монарха Франции Марии-Антуанетты. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщили в Daily Mail.

© Вечерняя Москва

По словам эксперта, на самом деле портрет изображает не Марию-Антуанетту, а ее сестру.

— Я уверена, что портрет, который традиционно называют Марией-Антуанеттой, на самом деле Мария-Каролина, — добавила она.

Самый главный признак, который заставил Сет сомневаться, что картине Мария-Каролина — украшение на ее груди. На нем изображена медаль с красным крестом под большой черной лентой — Орден Звездного Креста.

Мария-Антуанетта получила эту медаль только в 1766 году — через четыре года после того, как был написан этот портрет. Кроме того, исследователь уверена, что монарха изобразили на другом портрете, который якобы принадлежит ее сестре, уточнили в издании.

Недавно британский ученый из Саутгемптонского университета Саймон Боксолл заявил, что сумел разгадать загадку Бермудского треугольника. Он утверждает, что корабли в области бесследно пропадали из-за «блуждающих волн».