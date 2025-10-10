Очевидцы сняли удар по ТЭЦ-5, вызвавший блэкаут в Киеве

Опубликовано видео удара ВС РФ по ТЭЦ-5 в Киеве

Прилет пришелся в поле распределительных устройств рядом с работающей ТЭЦ. За взрывом боевой части последовало несколько ослепительных голубых вспышек - свидетельство замыканий в высоковольтной аппаратуре.

Взрывы на площадке ТЭЦ продолжили под вой сирен воздушной тревоги. В следующий кадр попал мощный пожар на подстанции - обычно подобные возгорания происходят вследствие воспламенения масла из разбитых трансформаторов.

Обесточивший Киев удар ракеты попал на видео

Напомним, в ночь на пятницу ВС РФ нанесли массированный удар по энергосистеме Украины. В результате вышли из строя как минимум 10 ключевых электростанций в разных регионах - в том числе киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.