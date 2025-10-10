Закрылось кафе, где Гоголь писал «Мертвые души»

Старейшее литературное кафе Рима Antico Caffe Greco, где писатель Николай Гоголь работал над «Мертвыми душами», прекратило свою работу. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Закрытие последовало за длительным судебным спором — руководство кафе пыталось продлить аренду помещения, однако владельцы здания отказали им. Руководство пыталось оспорить этот отказ в суде, но безуспешно. Срок аренды истек в 2017 году, после чего начался восьмилетний судебный процесс, завершившийся выселением исторического заведения, пишет Corriere della Sera.

Здание, где располагалось кафе, принадлежит римской больнице «Израэль». Руководство больницы уже заявило о планах открыть на этом месте новое заведение, однако его профиль пока не определен.

Antico Caffe Greco функционировало с 1760 года и ни разу не меняло своего расположения. Кафе находилось в престижном районе Рима, по соседству с бутиками таких мировых брендов, как Gucci, Bulgari и Prada. В его залах были представлены десятки произведений искусства, включая картины и скульптуры, которые теперь вывезены на склад. За свою долгую историю Antico Caffe Greco принимало множество выдающихся личностей, среди которых английский поэт Джордж Гордон Байрон, немецкий философ Артур Шопенгауэр и американский писатель Марк Твен. Среди русских литераторов его посещали Федор Тютчев, Иван Тургенев и Николай Гоголь, который, по некоторым данным, работал здесь над «Мертвыми душами».