Белый дом раскритиковал решение о Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет наглядно показал, что политика для него является намного важнее мир. Такое мнение в пятницу, 10 октября, выразил директор по коммуникациям Белого дома, а также пресс-секретарь и помощник американского президента Стивен Чун.

Соответствующее высказывание опубликовали после получения оппозиционным экс-депутатом венесуэльского парламента Марией Корине Мачадо премии.

— Президент Трамп продолжит заключать мирные соглашения по всему миру, прекращать войны и спасать жизни. Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира, — высказался Чун.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Норвежский Нобелевский комитет отметил ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. Кто такая Мария Корина Мачадо и чем она известна — в материале «Вечерней Москвы».

Ранее Камбоджа выдвигала кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию за его вклад в качестве посредника в урегулирование военного конфликта между азиатским королевством и Таиландом.