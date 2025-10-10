Названа причина проигрыша Трампа в борьбе за Нобелевскую премию

Политолог-американист Павел Дубравский заявил, что решение присудить Нобелевскую премию мира Марии Корине Мачадо могло быть компромиссным, так как и она, и президент США Дональд Трамп выступают против главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает News.ru.

Мачадо, лидеру венесуэльской оппозиции, 10 октября вручили награду «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы». Президент США был среди претендентов на премию, а его администрация активно лоббировала награждение Трампа, используя тезис о «семи завершенных войнах».

В СМИ появилась информация, что лауреат Нобелевской премии мира был определен еще до того, как США объявили о сделке Израиля и ХАМАС. Дубравский также предположил, что Нобелевскому комитету «не нравится стиль международной политики Трампа» и его решение вывести США из некоторых международных организаций.

Трамп не получил Нобелевскую премию мира

Дубравский предположил, что выбор в пользу Мачадо мог быть и компромиссным решением. Политолог напомнил, что ранее Трамп высказывался в поддержку Мачадо.