Европейские элиты живут в «русофобских галлюцинациях» и бездействуют перед реальными угрозами и вызовами, не решая, в том числе и проблему нелегальной миграции. Об этом заявил депутат Европарламента от Болгарии Петр Волгин, слова которого приводит «Царьград».

Парламентарий констатировал, что в Европе все сильнее распространяются «русофобские галлюцинации».

«Страдающие антирусской истерией убеждены, что [президент России Владимир] Путин лично направляет дроны с кремлевской террасы, чтобы разрушить европейскую гармонию», — заявил он.

При этом, по мнению Петра Волгина, Брюссель, Париж, Берлин и Лондон под влиянием своих фантазий не замечают реальных проблем: сокращения коренного населения, растущих потоков нелегальной миграции, разрастания исламского терроризма.

«Бездействие перед реальными вызовами представляет наибольшую угрозу для будущего Европы», — уверен парламентарий.

Напомним, что 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территорию страны залетело 19 «российских» дронов, не приведя никаких доказательств их происхождения. 13 сентября БПЛА также вторглись на территорию Румынии, виновником вновь была названа Россия. А в ночь на 23 сентября аэропорт датской столицы Копенгагена на несколько часов остановил прием и выпуск самолетов из-за появления в его окрестностях нескольких «крупных» беспилотников.

Политолог рассказал о неискоренимости русофобии в Европе

На этом фоне главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен была предложена идея создания «стены дронов». План предусматривает формирование многоуровневой противовоздушной обороны с улучшенными системами обнаружения и отслеживания