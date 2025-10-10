Shaman на сцене, Медведев с цветами: КНДР отмечает 80-летие партии

Торжественный концерт по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи на стадионе Ныннадо имени Первого мая в Пхеньяне, 9 октября 2025 года
© Екатерина Штукина/ТАСС
© Екатерина Штукина/ТАСС
© Екатерина Штукина/ТАСС
© Екатерина Штукина/РИА Новости

© Екатерина Штукина/ТАСС
© Екатерина Штукина/РИА Новости
Певец SHAMAN и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын после выступления певца в театре «Мансудэ», приуроченное к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи, 9 октября 2025 года
© KCNA
© Екатерина Штукина/ТАСС
© Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (слева) на торжественном собрании по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи на стадионе Ныннадо имени Первого мая в Пхеньяне, 9 октября 2025 года
© Екатерина Штукина/РИА Новости
Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, 9 октября 2025 года
© Екатерина Штукина/РИА Новости
© Екатерина Штукина/РИА Новости
Участники торжественного собрания по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи на стадионе Ныннадо имени Первого мая в Пхеньяне, 9 октября 2025 года
© Екатерина Штукина/РИА Новости
© Екатерина Штукина/ТАСС

© Екатерина Штукина/РИА Новости
Российская делегация во время переговоров в Пхеньяне, 9 октября 2025 года
© KCNA
© Екатерина Штукина/РИА Новости
© Екатерина Штукина/РИА Новости
© Екатерина Штукина/РИА Новости

Певцы SHAMAN и Александра Воробьева во время выступления в театре «Мансудэ», приуроченное к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи, 9 октября 2025 года
© KCNA
© Екатерина Штукина/РИА Новости
Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (третий справа) на торжественном собрании по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи на стадионе Ныннадо имени Первого мая в Пхеньяне, 9 октября 2025 года
© Екатерина Штукина/РИА Новости
© Екатерина Штукина/РИА Новости
Зрители на торжественном концерте по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи на стадионе Ныннадо имени Первого мая в Пхеньяне, 9 октября 2025 года
© Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на торжественном собрании по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи на стадионе Ныннадо имени Первого мая в Пхеньяне, 9 октября 2025 года
© Екатерина Штукина/ТАСС
Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, 9 октября 2025 года
© Екатерина Штукина/РИА Новости
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с представителями Трудовой партии Кореи в Пхеньяне, 9 октября 2025 года
© KCNA
Певец SHAMAN во время выступления в театре «Мансудэ», приуроченное к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи, 9 октября 2025 года
© KCNA
Зрители во время выступления российских артистов в театре «Мансудэ», приуроченное к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи, 9 октября 2025 года
© KCNA

Торжественный концерт по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи на стадионе Ныннадо имени Первого мая в Пхеньяне, 9 октября 2025 года
© Екатерина Штукина/РИА Новости
Зрители на торжественном концерте по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи на стадионе Ныннадо имени Первого мая в Пхеньяне, 9 октября 2025 года
© Екатерина Штукина/РИА Новости

В КНДР отмечают 80-летие Трудовой партии Кореи. По этому случаю в Пхеньяне уже прошло торжественное собрание на стадионе Ныннадо имени Первого мая. На нем лидер страны Ким Чен Ын, вышедший на трибуну под звуки марша, пообещал сделать страну «более богатой и прекрасной, самым замечательным в мире социалистическим раем».

Кроме того, в театре «Мансудэ» состоялся праздничный концерт, на котором выступили музыканты из России. Среди них: певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), Государственный академический русский народный хор им. Пятницкого, труппа балета «Тодес» и ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.

Ким Чен Ын, посетивший мероприятие, «лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт российских деятелей искусства».

Кроме музыкантов, в Северную Корею прибыла и делегация российских политиков, в их числе — зампред Совбез РФ Дмитрий Медведев. В ходе визита он поблагодарил севрокорейский народ за помощь в освобождении Курской области, возложил цветы к к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и к монументу Освобождения в Пхеньяне, а также посетил выставку вооружений.

Как Северная Корея празднует юбилей партии — в галерее «Газеты.Ru».