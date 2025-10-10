К правительству Украины после ночного обстрела подвезли биотуалеты

К зданию правительства Украины после ночного обстрела со стороны российских войск подвезли биотуалеты. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Продолжаем репортаж о жизни правительственного квартала после повреждения водоснабжения в Киеве. В правительство привезли биотуалеты», — написала она.

Кроме того, по словам парламентария, к Верховной Раде подвезли машину с технической водой. По ее словам, восстановить водоснабжение в украинской столице должны к вечеру 10 октября.

Ранее стало известно, что российские военные поразили до 10 ключевых объектов украинской энергоинфраструктуры в результате массированного обстрела. В частности, комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами оставил без света большую часть Киева.