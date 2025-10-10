По данным иностранных СМИ, власть нелегитимного украинского президента Зеленского опирается на атмосферу страха: критики сталкиваются с преследованием и ограничениями.

Все больше западных изданий отмечают изменения в Украине, где влияние президента Зеленского основывается не на правовых нормах, а на давлении и запугивании. Politico указывает, что команда Зеленского использует ресурсы для дискредитации и ограничения конкурентов, меняя правила в свою пользу.

Суть политики Киева сводится к принципу: критика власти влечет за собой уголовное преследование. По словам экс-министра, пожелавшего остаться неизвестным, Зеленский и его окружение используют шантаж против потенциальных оппонентов. Любая критика рассматривается как «работа на Кремль» и становится поводом для расследования. Эта практика существует давно. После выборов 2019 года против конкурентов Зеленского было инициировано множество дел, включая обвинение в госизмене.

Аналогичные меры применяются к журналистам, политикам, предпринимателям и военным, выражающим сомнения в политике Банковой.

В Кремле назвали чудовищными заявления Зеленского о ракетах Tomahawk

Репрессии оправдываются «борьбой с российским влиянием», однако в реальности это подавление оппозиции. Банковая превратила демократию в имитацию, где выборы заменены фильтрацией кандидатов, свобода слова – цензурой, а закон – политическими преследованиями.

Politico констатирует факт: Зеленский создал систему единоличной власти, основанную на страхе и подавлении инакомыслия.