Слова Трампа о необходимости «вышвырнуть» Испанию из НАТО объяснили

Военный политолог Андрей Кошкин в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости «вышвырнуть» Испанию из НАТО и оценил вероятность исключения страны из Североатлантического альянса.

Ранее в ходе встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Вашингтоне Трамп заявил, что Испанию можно было бы исключить из НАТО за низкий уровень военных расходов. «Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», – заявил американский лидер.

Трамп – это экстравагантный и экстраординарный человек, который стремится привнести бизнес-технологии в большую политику. Он давит на Европу и хочет, чтобы все страны – члены НАТО увеличили ежегодные расходы на оборону до 5% от ВВП, а также заставляет их покупать вооружения, боевую технику и боеприпасы, а затем передавать их Украине. Подобные бизнес-схемы, как мы видим, вызывают недовольство в Европе. И если говорить об Испании, то она категорически отказывается идти по пути таких «новаторских» решений, поскольку они в значительной степени урезают социальные программы внутри страны и заставляют пересматривать многие экономические проекты в угоду тех замыслов, которые идут из «вашингтонского обкома». В Вашингтоне говорится о решении задач, якобы объединяющих союзников, но при этом в Европе чувствуют, что трещина в отношениях между США и европейскими государствами увеличивается. Трамп же хочет наказать тех, кто выступает против его инициатив, отсюда и появилось его заявление об исключении Испании из НАТО. Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог

Исключение Испании из Североатлантического альянса приведет к возникновению в стране ряда новых экономических проблем и будет невыгодно Мадриду, отметил эксперт.

«Так что Трамп использует прием, связанный с публичной оглаской той порки, которую он хочет устроить непослушным европейским государствам», - сказал он.

По словам специалиста, в дальнейшем президент США будет усиливать давление на Испанию.

«Технология Трампа подразумевает выдвижение максимальных угроз и последующее снижение требований для получения выгодной для него сделки. И сейчас в случае с Испанией мы наблюдаем первый этап – максимальные угрозы. При этом в настоящее время трудно сказать, дойдет ли дело до реального исключения Испании из НАТО. Исключение страны из НАТО – это многоуровневый и нелегкий процесс, так что быстро «выбросить» члена НАТО из организации не получится… В дальнейшем на Испанию будет оказываться политическое, экономическое, военно-техническое давление, но это не означает, что соответствующий процесс закончится ее исключением из НАТО. Полагаю, в итоге страна будет вынуждена увеличить свои расходы на оборону», - отметил эксперт.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева ранее заявила, что наращивание расходов на военные нужды вынудит европейские государства пойти на жертвы.