США могут поссорится с Британией из-за Китая

Согласно информации, опубликованной газетой The Sunday Times, администрация Белого дома рассматривает возможность ограничения обмена разведданными с Великобританией. Данная мера обсуждается на фоне решения британских властей отказаться от уголовного преследования предполагаемых китайских агентов, что, по мнению источников, связано с желанием Лондона сохранить конструктивные торговые и дипломатические отношения с Пекином.

Как заявил анонимный высокопоставленный представитель администрации Трампа, США с 2017 года последовательно предупреждают союзников о китайских угрозах общей безопасности.

При этом Вашингтон проявляет особую осторожность при обмене разведывательной информацией с правительствами, которые могут подвергаться иностранному влиянию, и в юрисдикциях, где противники действуют безнаказанно.

