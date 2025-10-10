Перемирие в Газе и Нобелевская премия: о чему пишут зарубежные СМИ

На этой неделе внимание мировых СМИ сосредоточено на двух событиях, отражающих контрасты международной повестки: это соглашение между Израилем и ХАМАС, открывающее путь к прекращению войны в Газе, и объявление лауреатов Нобелевской премии-2025. Особое внимание привлекла премия мира, на которую претендовал президент США Дональд Трамп.

Соглашение Израиля и ХАМАС

Израиль и ХАМАС согласились на мирный план Дональда Трампа: план предусматривает прекращение огня в Газе и освобождение всех заложников, удерживаемых палестинским движением. Родственники некоторых заложников заявили, что они «воодушевлены» развитием событий, но их оптимизм остается «осторожным», пишет ABC News.

Халиль аль-Хайя, главный переговорщик ХАМАС, заявил, что Израиль согласился освободить 250 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения, и 1700 заключенных из сектора Газа, которые были арестованы после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Также в рамках соглашения Армия обороны Израиля отступит к так называемой «жёлтой линии» в секторе Газа - это отсылка к карте прекращения огня, опубликованной Белым домом в сентябре. Подробности достигнутого соглашения пока не обнародованы, и точное местоположение этой «линии» могло измениться в ходе переговоров, подчеркивает ABC News.

Когда переговоры по мирному соглашению в Газе приближались к финишной черте, Трамп дал личные гарантии, что он не позволит Израилю возобновить войну, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников. По словам источников, заверения Трампа сыграли ключевую роль в том, чтобы убедить ХАМАС принять сделку.

Axios отмечает, что в марте Израиль в одностороннем порядке нарушил предыдущее прекращение огня - вот почему понадобились гарантии Трампа. Американский чиновник заявил изданию, что одним из факторов прорыва стало то, что ХАМАС «начал рассматривать заложников как обузу, а не актив» с точки зрения своей будущей позиции на переговорах.

Лидеры израильских крайне правых раскритиковали сделку: министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что депутаты избирательного списка «Религиозный сионизм» не будет голосовать за неё. В интервью газете The Times of Israel представитель «Религиозного сионизма» сообщил, что вопрос о том, выйдет ли ультраправая фракция из правительства, остается открытым.

Нобелевская премия-2025

Каждый октябрь комитеты Швеции и Норвегии называют лауреатов различных премий в области науки, литературы и экономики, а также борьбы за мир. Лауреатов наградят в Стокгольме в декабре. Премия в области физиологии и медицины была вручена в понедельник Мэри Э. Брункоу, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи за их открытия в области периферической иммунной толерантности.

Премия по физике была вручена во вторник Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису за их работы в области квантовой механики и электрических цепей. Премия в области химии была вручена в среду Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару М. Яги за разработку металлорганических структур.

Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснохоркаи. Нобелевскую премию мира 10 октября присудили лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы».

Лауреаты Нобелевской премии получат диплом, медаль и документ с указанием суммы премии, которая в этом году составляет 11 миллионов шведских крон - около 1,17 миллиона долларов по текущему обменному курсу, пишет The New York Times.

Трамп надеялся присоединиться к эксклюзивному списку президентов и вице-президентов, получивших одну из самых престижных наград планеты - Нобелевскую премию мира, отмечает CBS News. В частной беседе Трамп заявил некоторым своим соратникам, что его президентство, возможно, запомнится прежде всего стремлением к миру, сообщил источник CBS News. Однако один из экспертов сообщил, что Нобелевский комитет, вероятно, не хотел, чтобы его считали поддающимся политическому давлению.

Хотя Трамп позиционирует себя как главного миротворца, в течение своего второго срока у власти он предпринял чрезвычайные военные действия: нанес удар по ядерным объектам Ирана в июне, разместил военных в американских городах и объявил о «вооруженном конфликте» с наркокартелями в Венесуэле, подчеркнуло издание The Hill.