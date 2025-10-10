Украинский город оказался обесточен

Город Ровно на Украине остался без света. Об этом пишет издание «Страна.ua».

© Газета.Ru

В городе не работают светофоры и прекратилось движение троллейбусов.

До этого в Киеве на фоне блэкаута после удара ВС РФ начался транспортный коллапс.

Как заявили в ведомстве, массированный удар наносился высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Целями стали объекты, обеспечивавшие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

В ведомстве назвали атаку ответом на удары украинской армии «по гражданским объектам на территории России».

7 октября в «Росэнергоатоме» сообщили, что БПЛА ВСУ попытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС. Дрон был подавлен, но врезался в башню градирни действующего шестого энергоблока АЭС и сдетонировал. Повреждений станция при этом не получила.

6 октября на Запорожской АЭС сообщили о повторной атаке на станцию. Согласно российским данным, она подверглась артиллерийским обстрелам. В Госдуме пообещали, что Россия в ответ «очень больно» ударит по Киеву.