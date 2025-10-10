Нобелевскую премию мира за 2025 год получила бывший депутат парламента Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Об этом объявил в пятницу, 10 октября, норвежский Нобелевский комитет.

Как уточняется на официальном сайте премии, венесуэльская правозащитница и лидер местной оппозиции удостоена высокой награды за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии".

Ранее не раз подчеркивалось, что получить Нобелевскую премию мира очень хотел бы президент США Дональд Трамп. Политик, резко критиковавший лауреата этой премии и своего предшественника в Овальном кабинете Барака Обаму, мечтал удостоиться высокой награды.

Шансы Трампа на Нобелевскую премию мира оценили

Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия "в данный момент поддержала бы (кандидатуру Трампа), если бы нас спросили". Однако, по данным Polymarket, накануне объявления лауреата шансы Трампа оценивались лишь в 3%.