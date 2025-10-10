Обзор иноСМИ: всеобщая подготовка поляков к войне и месть Трампа за Нобелевку

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Как Меркель разозлила Восточную Европу

На этой неделе бывший канцлер Германии Ангела Меркель спровоцировала споры в Европе, обвинив восточноевропейские государства в содействии началу украинского кризиса, пишет Responsible Statecraft. По словам Меркель, ее предложение начать прямые переговоры ЕС с Россией летом 2021 года застопорилось из-за противодействия стран Балтии и Польши, которые, как утверждает экс-канцлер, «опасались, что ЕС не сможет выработать общую политику в отношении России». Эти комментарии дают редкую возможность по-новому взглянуть на ухудшение отношений Запада с Россией, достигшее пика в феврале 2022 года, подчеркивается в статье.

Заявление Меркель подтверждает аргументы, что Западне не использовал все дипломатические средства для предотвращения конфликта, отмечается в статье. Лидеры Восточной Европы отреагировали на интервью с возмущением, утверждая, что именно попытки договориться с Россией стали причиной кризиса. Примечательно, что Меркель не возложила всю вину на Восточную Европу. Бывший канцлер также назвала пандемию фактором, усугубившим проблемы в отношениях Запада с Россией: «Если вы не можете встречаться, если вы не можете обсуждать разногласия лицом к лицу, вы не сможете найти новые компромиссы».

«Серьезный удар по экономике Германии»

В августе 2025 года производство в Германии показало самый резкий спад с начала украинского кризиса. Экономисты ожидают дальнейшего спада - вместо «осени реформ» стране грозит «зима тревоги», пишет Die Welt. Это самые последние плохие новости для экономики Германии: Федеральное статистическое управление сообщило в среду, что совокупный объем производства в сферах промышленности, строительства и энергетики упал на 4,3 процента за месяц.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения всего на один процент после роста на 1,3 процента в июле. По словам главного экономиста Commerzbank Йорга Кремера, промышленное производство рухнуло в основном из-за того, что на август пришлись праздники на заводах автопроизводителей. В автомобильной промышленности был зафиксирован спад на 18,5 процента. Теперь ведущие институты ожидают, что Германия достигнет лишь минимального роста в 0,2 процента в 2025 году. Рост, вероятно, значительно ускорится в ближайшие два года, но только благодаря серьезному увеличению государственных расходов на инфраструктуру и оборону.

«Дата объявлена: военная подготовка для каждого поляка»

Программа всеобщей оборонной подготовки поляков будет представлена в течение ближайших «двух-максимум трех» недель, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик. Пилотный проект новой программы стартует в конце этого года, обучение «полным ходом» начнется 1 января 2026 года, а к 2027-му ее будут проходить до ста тысяч человек ежегодно, пишет Interia. Томчик напомнил, что, независимо от запланированной программы, в Польше уже действует добровольная обязательная военная служба, в рамках которой каждый год обучение проходят 20-40 тысяч человек.

Также действуют программы «Каникулы с армией», «Тренировка с армией», «Академический легион» и другие формы подготовительных занятий. Планируется, что всеобщие курсы подготовки позволят любому желающему (и мужчинам, и женщинам) пройти обучение - самостоятельно или в группе, к примеру, на рабочем месте. Томчик пояснил, что каждая компания в Польше сможет зарегистрировать группу сотрудников для совместного обучения. Заинтересованные лица получат информацию о доступных датах и смогут выбрать воинскую часть, где будут проходить обучение. По словам замминистра обороны, «в идеале» он хотел бы видеть около миллиона человек, «готовых взять на себя ответственность или служить в резерве Войска Польского, потому что это основа».

«Трамп отомстит, если не получит Нобелевку»

Никто никогда не лоббировал Нобелевскую премию мира так активно и открыто, как Дональд Трамп, пишет The Telegraph. Президент США уже не раз заявлял о претензиях на самую престижную в мире гуманитарную награду, в том числе в своем выступлении перед Генассамблеей ООН в сентябре, когда он утверждал, что остановил семь «непрекращающихся» войн и спас миллионы жизней. На этой неделе, прямо перед объявлением лауреата премии, он добился от ХАМАС и Израиля согласия на первый этап мирного соглашения. Помощники поспешили поддержать его кампанию. Каролин Ливитт, пресс-секретарь Трампа, заявила, что ему «давно пора» получить Нобелевскую премию мира. Стив Уиткофф, его посланник на Ближнем Востоке, назвал президента США «самым выдающимся кандидатом с тех пор, как зашла речь об этой Нобелевской премии».

Сам Трамп поднял этот вопрос в телефонном разговоре с Йенсом Столтенбергом, бывшим генсеком НАТО, а ныне Министром финансов Норвегии, страны, где находится Нобелевский институт. Но даже среди американцев 76 процентов считают, что Трамп не заслуживает награды, а один критик сравнил возможное награждение Трампа с вручением наркоторговцу Нобелевской премии по медицине. Что будет делать Трамп, если его не назовут победителем? Для него Нобелевская премия мира стала бы величайшей безделушкой, высшей наградой, недвусмысленным подтверждением того, что он считает своим величием. Он, несомненно, был бы в ярости, проиграв (президент США известен своей склонностью к обидам). Крошечная Норвегия, страна с населением всего 5,6 миллиона человек, должна быть осторожна: Трамп любит наказывать тех, кто его расстраивает. Он мог бы повысить торговые пошлины для Норвегии (они уже достигли 15 процентов) или отговорить другие страны от покупки норвежской нефти и газа. Также Трамп мог бы ограничить доступ норвежских чиновников к своей администрации, предупредил автор статьи.

«Замерзнет ли Украина зимой?»

Украине не хватает собственной добычи газа. Украинские эксперты предупреждают, что запаса в хранилищах недостаточно, чтобы этот дефицит компенсировать, пишут «ИноСМИ». В результате активной закачки в этом году (и активного привлечения денег партнеров) удалось восстановить определенный уровень, «но не более того».

По мнению украинских экспертов, Киеву стоит тратить деньги на субсидии для тех, «кто действительно не может заплатить, вместо того чтобы делать газ дешевым для всех». Они предупредили о «безумной разнице» цен на газ для населения и промышленности. Все это точно не будет способствовать экономному потреблению и лишь усугубит дефицит, считают аналитики. Власти могут сказать, что «за все заплатит Европа»: «Заплатит или нет - вопрос открытый, но сказать-то можно». А пока они «махнут рукой и закроют глаза, не смотря в сторону финансов «Нафтогаза», который будет покупать дорого и продавать дешево, как будто «потом само рассосется».