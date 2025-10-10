Страны Балтии готовятся к массовой эвакуации из-за России

Эстония, Литва и Латвия разрабатывают планы действий на случай возможного нападения России и необходимости эвакуировать сотни тысяч людей из приграничных регионов. Об этом пишет агентство Reuters.

Издание напомнило, что прибалтийские страны уже удвоили расходы на военные нужды и в мае договорились о сотрудничестве в области гражданской обороны.

«Угрозы могут быть разными… Возможно, мы увидим мощную армию вдоль границ стран Балтии с очевидной целью захватить все три страны за три дня или неделю», — пояснил изданию глава Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы Ренатас Пожела.

Среди вероятных сценариев, которые рассматриваются в балтийских странах, не только прямое нападение России, но и саботаж средств связи или транспортных коммуникаций, массовый приток мигрантов, гражданские беспорядки среди русскоязычных меньшинств или фейковые новости, вызывающие массовое бегство.

Опрошенные изданием официальные лица в Литве отметили, что планы действий, которые пока держатся в секрете, разрабатываются для большого количества людей. В частности, эвакуированы могут быть около 400 тыс. человек, проживающие в радиусе 40 км от границ России и Белоруссии.

«В западном городе Каунас планируют разместить 300 000 человек в школах, университетах, католических церквях и на арене, где недавно выступали Робби Уильямс и Роджер Уотерс. Аналогичные усилия предпринимаются и в других городах», — говорится в статье.

Эстония готовит планы по переселению десятой части из 1,4 миллиона человек во временные убежища. А Латвия прогнозирует, что треть из 1,9 миллиона жителей страны может покинуть свои дома. При этом ни одна из трех стран Балтии не имеет планов по перемещению людей за пределы своих границ, утверждает агентство.

В Эстонии отреагировали на слова Меркель о вине стран Балтии в начале СВО

Ранее появилась информация о том, что Литва и Эстония проводят масштабную модернизацию медицинских учреждений и готовят персонал для работы в военных условиях. При этом СМИ стало известно, что представители Пентагона в конце лета сообщили дипломатам ЕС о планах по сокращению военной помощи Латвии, Литве и Эстонии. После этого в восточноевропейских странах НАТО один за другим начали происходить громкие медийные «инциденты», в которых обвинили Россию.