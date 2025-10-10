Стало известно о плане стран Балтии на случай конфликта с Россией

Страны Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва — планируют эвакуацию сотен тысяч людей на случай якобы нападения России. Об этом пишет агентство Reuters.

«Встревоженные огромными военными расходами России, (…) три прибалтийских государства разрабатывают планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы учесть возможность перемещения сотен тысяч людей в случае наращивания российских войск или нападения», — пишут журналисты.

Сообщается, что Эстония, Латвия и Литва уже давно высказывают опасения другим государствам НАТО по поводу якобы «российской агрессии», которая, по их мнению, возможна.

Ранее Литва выразила протест России после удара Российской армии по Украине. Так, Вильнюс передал временному поверенному в делах России Александру Елкину ноту протеста.